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"100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute" mardi 17 mars 2026 sur RMC Découverte

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 15 mars 2026 175
"100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute" mardi 17 mars 2026 sur RMC Découverte

Mardi 17 mars 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera le sixième épisode de la 5ème saison inédite de la série documentaire "100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute".

Poids lourds accidentés, voitures immobilisées, épaves broyées par des carambolages en série… Rien ne résiste à leurs dépanneuses XXL. Dans l'urgence, souvent au péril de leur vie, ces hommes de terrain interviennent pour secourir chauffeurs routiers et automobilistes en détresse.

Sur les autoroutes de Normandie comme sur l'ensemble du réseau environnant, Bruno, Pierre, Pierrot et leurs collègues manœuvrent des mastodontes de plusieurs dizaines de tonnes pour dégager les voies au plus vite et sécuriser la circulation.

Épisode 5x06  Dépannages sous haute tension

L’eau et l’électricité ne font pas bon ménage et les dépanneurs doivent redoubler de prudence pour sortir une voiture électrique partie en dérapage au fond d’une mare ou une autre qui a fini sa course folle dans un compteur électrique !

À chaque fois, le danger est mortel. Et quand les collisions se multiplient sur les routes et les autoroutes de la région, c’est le suraccident qui les guette et dont ils pourraient être victimes.

Dernière modification le dimanche, 15 mars 2026 13:21
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