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"L'Elysée : les secrets d'un palais" à revoir sur NOVO 19 vendredi 20 mars 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 18 mars 2026 186
"L'Elysée : les secrets d'un palais" à revoir sur NOVO 19 vendredi 20 mars 2026

Vendredi 20 mars 2026 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "L'Elysée : les secrets d'un palais", un documentaire réalisé en 2019 par Fabrice Buysschaert et Alex Dell.

Le palais de l’Élysée est le monument qui incarne le mieux le pouvoir en France. Pourtant, la destinée de cet hôtel particulier n’était pas toute tracée.

Résidence d’un comte, puis de la marquise de Pompadour, de souverains de passage à Paris, puis des Présidents de la République, le palais de l’Élysée a vu passer entre ses murs les plus grandes figures du pouvoir de ces trois derniers siècles.

Mais comment ce bâtiment de 365 pièces et de 11 000 m² est-il devenu la clé de voûte de nos institutions ?

Comment a-t-il résisté aux soubresauts de l’Histoire ?

Qui l’a façonné et a fait de lui le lieu le plus important et le plus secret de France ?

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