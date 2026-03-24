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"Voyage au coeur de la nuit" à revoir sur France 5 jeudi 26 mars 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 24 mars 2026 110
"Voyage au coeur de la nuit" à revoir sur France 5 jeudi 26 mars 2026

Jeudi 26 mars 2026 à 21:05 dans "Science grand format", France 5 rediffusera le document « Voyage au coeur de la nuit » réalisé par Véronique Préault.

La Terre, vue du ciel de nuit, dévoile une vision féérique. Nous illuminons nos villes et nos villas, nos bureaux et nos parkings, nos zones industrielles et nos monuments… Nous nous sentons ainsi en sécurité, nos édifices sont mis en valeur, la vie nocturne est facilitée.

Mais en chemin, nous avons un peu oublié le rôle et l’importance de la nuit. Telle une cheffe d’orchestre, elle dirige pourtant en silence tout le monde vivant. La science révèle que le ciel étoilé est un repère puissant pour les insectes, les mammifères, les plantes… jusqu’aux humains. C’est peut-être dans la nuit qu’est apparue la vie, c’est grâce à elle que se consolident nos souvenirs pendant notre sommeil. Mais pour la première fois au niveau planétaire, le cycle immémorial jour/nuit est bouleversé par les lumières artificielles et fragilise notre écosystème global.

Des chercheurs aux quatre coins de la planète tirent la sonnette d’alarme et nous invitent à nous réconcilier avec l'obscurité. Ils nous démontrent comment depuis toujours la nuit participe aux cycles de la Terre.

Dernière modification le mardi, 24 mars 2026 14:46
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