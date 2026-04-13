"Secrets d'Histoire" : Ravaillac, la vérité sur l’assassinat d’Henri IV, mercredi 15 avril 2026 sur France 3

Mercredi 15 avril 2026 à 21:10 sur France 3 dans "Secrets d'Histoire", Stéphane Bern vous propose une enquête sur le régicide le plus retentissant de l’Histoire de France.

Nous sommes le vendredi 14 mai 1610… il est à peine 16.00. Dans les ruelles étroites de la capitale, les roues du carrosse du roi Henri IV martèlent les pavés parisiens.

Armé d’un couteau, un inconnu se précipite vers le carrosse royal. Il grimpe sur la roue, se jette sur le roi et le frappe à trois reprises.

L'assassin s'appelle François Ravaillac. Le pays tout entier va bientôt connaître ce nom, gravé de sang et de mystère. Mais pourquoi cet homme ordinaire s’en prend-il à Henri IV au point de vouloir sa mort ? Est-ce un fanatique isolé, ou n’est-il que l’instrument d’un vaste complot ?

Dans cet épisode inédit, Stéphane Bern démarre son incroyable enquête sur l’assassinat du roi Henri IV, le régicide le plus retentissant de l’Histoire de France.

Grâce aux nouvelles recherches des historiens, il rouvre ce cold case et plonge dans les archives poussiéreuses de la police de l’époque, afin de vérifier si ce crime est bien l’acte isolé du désespéré François Ravaillac.

Qui est-il vraiment ? Quels secrets entourent cet homme ? Pour le découvrir, Stéphane Bern marche sur ses traces, à la recherche d’indices… à Angoulême où il est né, jusqu’à Paris où il commet l’impensable.

Comment un roi aussi charismatique que Henri IV, qui a réconcilié la France et mis fin aux guerres de religion, peut-il finir sa vie dans une telle tragédie ? A-t-il été pris au piège d'un complot mortel ?

Et si les motivations de François Ravaillac n’étaient que la partie visible de l'iceberg ? À qui ce crime odieux pouvait-il profiter ? Les questions se multiplient tout comme les noms des potentiels complices.

Quatre siècles se sont écoulés et pourtant les questions qui entourent la mort du roi Henri IV continuent de hanter notre imaginaire collectif. Les pistes se croisent, les questions demeurent. Secrets d’Histoire remonte au 14 mai 1610 et suit, minute par minute, cette journée fatidique où tout a basculé.

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