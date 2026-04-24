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"Le cas Meloni", portrait première femme à la tête d’un gouvernement italien sur France 5 dimanche 26 avril 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 24 avril 2026 195
"Le cas Meloni", portrait première femme à la tête d’un gouvernement italien sur France 5 dimanche 26 avril 2026

Dimanche 26 avril 2026 à 21:05 dans "Le monde en face", France 5 diffusera « Le cas Meloni », une plongée dans la trajectoire complexe de la figure controversée de l’extrême droite italienne et européenne.

Ce documentaire examine les multiples dimensions de son parcours : ses choix idéologiques, sa stratégie politique, ses contradictions et son impact sur l’Italie, en Europe et au-delà.

En explorant les dynamiques de la société italienne contemporaine et son rôle de laboratoire politique mondial, le film nous interroge…

Le cas Meloni serait-il le nouveau visage de l’Europe ?

Note d’intention de Catherine Alvaresse, présidente KM (Banijay France) et productrice

Alors que nous vivons un moment de bascule des équilibres politiques, tant européens que mondiaux, ce documentaire répond à un besoin de décryptage et de compréhension. Giorgia Meloni est aujourd’hui une figure emblématique de l’extrême droite tant en Italie qu’en Europe et outre-Atlantique.

Ce film décrypte les ressorts de son ascension en explorant la complexité de son parcours : ses convictions, ses choix, ses zones d’ombre et ses paradoxes.

Il apporte des clés de lecture pour éclairer les enjeux profonds à l’œuvre dans une Europe traversée par des crises majeures. Car Meloni incarne, à bien des égards, les dynamiques sous-jacentes de la société italienne et le rôle singulier de l’Italie comme terrain d’expérimentation politique.

Le documentaire nous éclaire sur les forces qui l’ont portée au pouvoir et celles qui aujourd’hui font d’elle, après avoir été longtemps méprisée, une figure incontournable de l’échiquier européen.

En mêlant archives, témoignages, analyses critiques et immersion dans l’Italie contemporaine, le film interroge le cas Meloni et son rôle dans l’Europe d’aujourd’hui et de demain.

Le documentaire sera suivi d'un débat animé par Aurélie Casse.

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