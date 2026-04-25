"Michael Jackson, l'envers d'une légende" sur France 4 lundi 27 avril 2026

Lundi 27 avril 2026 à 21:00, France 4 diffusera "Michael Jackson, l'envers d'une légende", une série documentaire en trois épisodes qui explore le génie et les controverses qui ont façonné le Roi de la pop.

Diffusée à l’occasion de la sortie cinéma du très attendu biopic qui lui est consacré, cette série documentaire offre un éclairage inédit sur le parcours hors norme du Roi de la pop.

Enfant prodige de la Motown et star des Jackson Five, Michael Jackson échappe à la pauvreté grâce à un talent exceptionnel qui le mène jusqu’à Thriller, l’album le plus vendu de tous les temps. Mais derrière l’ascension fulgurante de l’artiste le plus influent du XXᵉ siècle, une part d’ombre se dessine. Dès 1993, les premières accusations d’abus sexuels déclenchent une série de scandales et de procès. Ils fragilisent irrémédiablement son image et l’isolent jusqu’à sa mort en 2009 à l’âge de 50 ans.

De sa gloire planétaire à sa chute violente, cette série révèle comment l’industrie du divertissement a façonné puis brisé le « Roi de la pop ». Grâce à des archives personnelles rares, des images d’enquêtes et le témoignage de ses proches, cette série déconstruit le mythe pour dévoiler l’homme. Elle évoque ses contradictions, ses fêlures et les zones d’ombre qui continuent de hanter son héritage.

Épisode 1 • L’enfant prodige

Cet épisode retrace l’ascension de Michael Jackson, de l’enfant prodige à l’icône mondiale, grâce aux témoignages de ses proches, dont celui de sa sœur La Toya. Des Jackson Five à ses débuts en solo, on découvre une enfance sous pression, marquée par l’autorité de son père Joseph Jackson et les premières fêlures derrière l’image parfaite.

The Wiz marque un tournant : Michael s’émancipe, rencontre Quincy Jones et enregistre Off the Wall. Mais le succès fragilise encore les liens familiaux et le pousse à chercher refuge auprès des Témoins de Jéhovah.

Avec Thriller, il devient une superstar mondiale, mais la célébrité l’isole. Après l’accident du tournage Pepsi, ses proches décrivent un artiste de plus en plus solitaire, obsédé par son image et rattrapé par les rumeurs. Sa proximité avec les enfants, qu’il associe à l’innocence perdue de sa propre enfance, intrigue et alimente les spéculations.

À l’approche de l’ère Bad, les tabloïds prennent le dessus. Michael tente alors de reprendre le contrôle de son image, jusqu’à l’interview avec Oprah où il révèle ses blessures d’enfance.

De nouvelles zones d’ombre apparaissent, annonçant les controverses qui marqueront durablement son héritage.

Épisode 2 • Entre ombre et lumière

En 1991, au sommet de sa carrière, après avoir signé un contrat record avec Sony, Michael Jackson se prépare à une année triomphale. Tout bascule lorsqu’un garçon de 13 ans l’accuse d’abus sexuels. L’enquête visant l’artiste le plus célèbre du monde choque les autorités et plonge son entourage dans une course contre-la-montre pour sauver sa tournée, son empire commercial et son image.

Perquisitions, tempête médiatique, démentis publics : la crise enfle. Dans un climat racial explosif à Los Angeles, Jackson fait appel à l’avocat Johnnie Cochran et orchestre un retour public sous haute tension. En 1994, l’affaire civile est réglée à l’amiable, et l’enquête pénale s’effondre, laissant derrière elle suspicion et dommages durables.

L’épisode explore les répercussions : la traque permanente des tabloïds, une réputation fragilisée et une tentative de renaissance médiatique avec son mariage avec Lisa Marie Presley à la sortie de l’album History.

Désabusé par l’industrie, Michael Jackson s’isole et se recentre sur la paternité. Alors qu’il peine à terminer Invincible et s’oppose à sa maison de disques, un dernier pari médiatique — l’interview filmée par Martin Bashir — relance les accusations et marque le début de son déclin.

Épisode 3

Ce troisième épisode suit Michael Jackson depuis le séisme provoqué par le documentaire de Martin Bashir — Living With Michael Jackson — jusqu’aux derniers jours de sa vie et les conflits autour de son héritage.

Après la diffusion du documentaire, ses proches décrivent un homme en chute libre, isolé, fragilisé financièrement et acculé par de nouvelles accusations. Son arrestation déclenche un procès sous le regard du monde entier, dont Michael sort finalement acquitté.

Miné par l’insomnie, la paranoïa et la pression, il tente pourtant un retour avec une tournée colossale. Son entourage observe alors un épuisement et une dépendance aux médicaments. C’est la descente aux enfers.

En juin 2009, Michael Jackson meurt brutalement. Le choc est mondial, et sa disparition ouvre aussitôt une nouvelle ère : celle d’un héritage disputé, d’une marque devenue « cash machine », et de controverses qui continuent d’alimenter la légende comme la polémique.