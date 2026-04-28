"Un p'tit truc en plus, bien plus qu'un film" sur M6 jeudi 30 avril 2026 (vidéo)

À l’occasion des 2 ans de la sortie en salle de "Un p’tit truc en plus", et des premières actions concrètes menées par la Fondation créée par Artus, découvrez les coulisses de ce projet fou auquel peu de personnes croyaient dans ce document inédit diffusé sur M6 jeudi 30 avril 2026 à 21:10.

En quoi “Un p’tit truc en plus”, et ses 11 millions d’entrées, est-il devenu un phénomène qui a fait évoluer le regard de la société sur le handicap ? Comment ces comédiens en situation de handicap ont-ils vécu cette aventure hors-normes ? Comment leur vie a-t-elle changé depuis le film ?

Les images inédites des premiers castings, les coulisses du tournage, la montée des marches à Cannes ou encore la rencontre avec le président de la République à l’Élysée... Artus et les comédiens reviennent, pour ce documentaire événement, sur l’expérience incroyable qu’ils ont vécue

Une des choses dont je suis le plus fier aujourd’hui, c’est d’avoir le sentiment que l’expression “un p’tit truc en plus” a vraiment remplacé le mot “handicap”. Arthus

Les premières actions de la fondation un P’tit truc en plus, sous égide de la Fondation Perce-Neige

Le projet de la Fondation consiste en la création et la gestion de Maisons de vacances inclusives et adaptées, ouvertes à tous, spécifiquement conçues pour ré pondre aux besoins des personnes en situation de handicap et de leurs proches. Ce projet s’inscrit dans une démarche de long terme, visant à ouvrir un puis plusieurs lieux de villégiature accessibles à tous. Ces espaces permettront à chacun de vivre des moments de plaisir et de convivialité , quels que soient ses besoins spécifiques.

À travers la Fondation Un P’tit Truc En Plus, Artus et ses producteurs de Cine Nomine souhaitent retranscrire l’esprit du film é ponyme centré sur des valeurs de solidarité , de respect et d’espoir, incarne parfaitement les objectifs de la Fondation.

Pour faire un don rendez-vous sur www.unptittrucenplus.org ou envoyez “plus” au 92 987 pour donner 10 euros.

Extrait vidéo

"On va faire un très beau film."

Découvrez la première rencontre des acteurs du film "Un p’tit truc en plus", un mois avant le tournage...