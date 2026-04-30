"Le mystère d'Oak Island" samedi 2 mai 2026 sur RMC Découverte

Samedi 2 mai 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes de la 10ème saison inédite de la série documentaire "Le mystère d'Oak Island".

Après dix ans de recherches, les frères Lagina et leur équipe sont de retour sur Oak Island.

Cette nouvelle saison de fouille se révèle rapidement fructueuse et très prometteuse. En effet, de nouveaux indices sont découverts dans le marais et sous le Money Pit. Le trésor semble à portée de main.

Les membres de l'équipe ont une vue claire d'une structure souterraine alors qu'ils poursuivent leurs recherches depuis plus d'une décennie.

Épisode 10x17 • Frappé par l'or

À la lumière de nouvelles preuves scientifiques convaincantes, les membres de l’équipe sont plus confiants que jamais qu’ils sont en train de se rapprocher du trésor légendaire.

Épisode 10x18 • Un puits de secrets

L'exploration va bon train du côté du puits du jardin. Plus l'opération de forage avance, plus l'éventualité de mettre la main sur le trésor légendaire se concrétise.