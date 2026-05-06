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"Opéra de Paris : Roméo, Juliette, Thomas et les autres" à revoir sur France 5 vendredi 8 mai 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 6 mai 2026 215
"Opéra de Paris : Roméo, Juliette, Thomas et les autres" à revoir sur France 5 vendredi 8 mai 2026

Vendredi 8  mai 2026 à 21:05, France 5 rediffusera "Opéra de Paris : Roméo, Juliette, Thomas et les autres", une plongée dans l'univers de Thomas Jolly.

Découvrez les coulisses inédites de la création de l'opéra Roméo et Juliette mis en scène par Thomas Jolly pour l'Opéra de Paris...

Après ses marathons shakespeariens, après Starmania et avant les cérémonies des Jeux Olympiques, le metteur en scène Thomas Jolly s'attaque, à l'Opéra de Paris, au chef-d'œuvre du compositeur Charles Gounod, Roméo et Juliette.

Entouré de son équipe artistique et d'un plateau vocal d'exception, ce film le suit pendant un an et aborde toutes les dimensions d'une création à l'opéra : humaine, technique et artistique. Comment respecter les contraintes de chacun et composer avec les nécessités des chanteurs, de l'orchestre, des artistes du chœur ou de la technique, sans jamais perdre de vue son projet artistique ?

À la fois usine à rêves et immense paquebot, l'Opéra de Paris se dévoile, dans toute sa complexité.

Mais ce film est avant tout une immersion dans la psyché de Thomas Jolly, dans sa vision de l'œuvre et du théâtre, avec ses fulgurances comme ses impatiences, son humour et sa sensibilité.
Dernière modification le mercredi, 06 mai 2026 11:16
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