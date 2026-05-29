"Le mystère d'Oak Island" samedi 30 mai 2026 sur RMC Découverte

Samedi 30 mai 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes de la 10ème saison inédite de la série documentaire "Le mystère d'Oak Island".

Après dix ans de recherches, les frères Lagina et leur équipe sont de retour sur Oak Island.

Cette nouvelle saison de fouille se révèle rapidement fructueuse et très prometteuse. En effet, de nouveaux indices sont découverts dans le marais et sous le Money Pit. Le trésor semble à portée de main.

Les membres de l'équipe ont une vue claire d'une structure souterraine alors qu'ils poursuivent leurs recherches depuis plus d'une décennie.

Épisode 10x23 • Chevaliers étoilés

Les recherches des frères Lagina et leur équipe se révèlent fructueuses. En effet, de nouveaux indices sont découverts dans le marais et sous le Money Pit. À l'approche de la fin de saison, toute l'équipe espère cette fois atteindre le bout de l'aventure.

Épisode 10x24 • L'or se barre

Une incroyable découverte émerge du marais, alors que l'équipe établit de nouveaux liens entre l'île, les Templiers et l'Italie.