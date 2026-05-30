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"Alerte sur la planète !" : Volcans géants cataclysmiques, lundi 1er juin 2026 sur RMC Découverte

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 30 mai 2026 102
"Alerte sur la planète !" : Volcans géants cataclysmiques, lundi 1er juin 2026 sur RMC Découverte

Lundi 1er juin  2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera le premier volet de la série documentaire "Alerte sur la planète !" qui sera consacré aux volcans géants.

Et si les plus grandes menaces qui pèsent sur la Terre n'étaient pas de la science-fiction, mais des réalités bien étudiées par les scientifiques ?

Cette série documentaire explore, de manière rigoureuse et accessible, les risques majeurs capables de bouleverser notre planète et nos sociétés.

Éruption solaire, astéroïde, super volcan, pandémie, dérèglement climatique ou guerre nucléaire : chaque épisode décrypte un scénario extrême en s'appuyant sur les données scientifiques les plus solides. Quels sont les mécanismes à l'œuvre ? À quelle probabilité sommes-nous réellement exposés ? Et surtout, sommes-nous prêts à y faire face ?

Grâce à des images spectaculaires, des simulations et l'expertise de spécialistes internationaux, "Alerte sur la planète !" propose une plongée saisissante au cœur de ces menaces globales, entre certitudes scientifiques et zones d'incertitude.

Volet 1  Volcans géants cataclysmiques

Que se passerait-il si les Champs Phlégréens, le volcan caché sous Naples et ses 5 millions d'habitants, venaient à se réveiller ?

Sous la baie sommeille l'un des volcans les plus dangereux de la planète : un réseau de cratères de 15 km² capable d'une éruption cataclysmique d'une puissance colossale, libérant une énergie équivalente à plusieurs millions de bombes d'Hiroshima. Les signes d'activité récents inquiètent de plus en plus les scientifiques.

Séismes, colonnes de cendres, tsunamis, coulées pyroclastiques à 600°C : une telle éruption détruirait infrastructures et communications, paralysant un monde hyperconnecté et extrêmement fragile. En 1815, le Mont Tambora provoquait déjà un hiver volcanique mondial, entraînant famines et chaos climatique. Une catastrophe similaire au cœur de l'Europe aujourd'hui serait dévastatrice.

Vivez ce scénario d'anticipation minute par minute, aux côtés des meilleurs volcanologues internationaux. Grâce à des images spectaculaires, des témoignages d'experts et des reconstitutions en intelligence artificielle, cette enquête révèle les mécanismes fascinants et les dangers bien réels des volcans explosifs.

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