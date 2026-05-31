"Statue de la liberté : les 10 secrets de l'icône new-yorkaise" sur RMC Découverte mardi 2 juin 2026

Mardi 2 juin 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera "Statue de la liberté : les 10 secrets de l'icône new-yorkaise" un documentaire inédit de Michael O'Connor centré sur les secrets de fabrication et l'histoire cachée de Lady Liberty.

Après la tour Eiffel, elle est sans aucun doute l'une des figures les plus célèbres et les plus reconnaissables au monde : la Statue de la Liberté. Avec sa couleur bleu-vert, sa torche levée vers le ciel et sa couronne majestueuse, elle incarne la liberté, l'indépendance et le rêve américain.

Offerte par la France, charpentée par Gustave Eiffel, du haut de ses 93 mètres, elle domine le port de New York et attire près de quatre millions de visiteurs chaque année. Icône de la pop culture autant que symbole fondateur des États-Unis, son image s'est répandue dans le monde entier. Mais derrière l'icône, que dissimulent vraiment son histoire et ses symboles ?

Grâce à des images d'archives et des reconstitutions en 3D, découvrons les secrets fascinants de la Statue de la Liberté.