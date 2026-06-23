"L'âge d'or des dinosaures" à revoir sur France 5 jeudi 25 juin 2026

Jeudi 25 juin 2026 à 21:05 sur France 5 dans "Science grand format", Mathieu Vidard vous proposera de revoir « L'âge d'or des dinosaures », un documentaire réalisé pour la BBC par Ross Kirby.

Sur le site du Jurassic Mile, dans un lieu gardé secret quelque part au Wyoming, au pays des Cheyennes, une équipe internationale de paléontologues est réunie pour résoudre une énigme ancienne de 160 millions d’années.

L'équipe creuse dans ce cimetière de dinosaures depuis trois ans pour reconstituer une partie du Jurassique. Le butin des paléontologues est extraordinaire : plus de 600 fossiles, les os des plus grandes créatures ayant vécu sur Terre comme les stégosaures ou les sauropodes géants, cousins des célèbres diplodocus. Ce qui rend ce trésor si excitant, c’est que ces géantes créatures ont été enterrées avec une multitude d’autres preuves, depuis les empreintes qu’elles ont laissées jusqu’aux plantes qu’elles ont mangées.

Nos experts enquêtent aussi sur les techniques de chasse d’un super-prédateur carnivore : le redoutable allosaure, ancêtre du fameux T-Rex.

Le Jurassic Mile est une fenêtre ouverte sur un monde perdu : l’univers étrange et merveilleux du Jurassique. Peu à peu, fossile après fossile, ce site exceptionnel continue de livrer ses trésors. Et de révolutionner notre compréhension des dinosaures.