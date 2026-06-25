"Le mystère d'Oak Island" samedi 27 juin 2026 sur RMC Découverte

Samedi 27 juin 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes de la 11ème saison inédite de la série documentaire "Le mystère d'Oak Island".

Depuis plus de 200 ans, les chercheurs de trésors se succèdent sur l'île d'Oak, au sud de la province de Nouvelle-Ecosse, au Canada. Les frères Lagina en font partie.

Épisode 11x05 • Pur mystère

Alors que le forage se poursuit, Alex et Rick Lagina, Craig Tester et d'autres membres de l'équipe se retrouvent dans la zone du Money Pit dans l'espoir de découvrir le mystérieux tunnel.

Sur le lot 5, Gary Drayton et Peter Fornetti, experts en détection de métaux, font quelques découvertes.

Pendant ce temps, Jack Begley rejoint l'archéologue Helen Shelden et d'autres membres de l'équipe pour examiner un élément en pierre récemment mis au jour.

Épisode 11x06 • Muon à l'horizon

Alors qu'une nouvelle semaine commence sur Oak Island, l'équipe débute le drainage afin de pouvoir forer.

Plus tard dans la journée, elle se réunit dans la salle de crise pour écouter un rapport scientifique d'Ideon Technologies. Ces deux dernières années, des détecteurs ont recueilli des données dans le Money Pit afin de créer une carte en 3D des vides, des tunnels et des anomalies à haute densité qui pourraient abriter le légendaire trésor.