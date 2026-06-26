"L'épopée de Lady Liberty" racontée sur France 5 dimanche 28 juin 2026

Dimanche 28 juin 2026 à 21:05, France 5 vous proposera de découvrir l'histoire extraordinaire de la statue de la Liberté : une idée française devenue le symbole mondial de l'Amérique.

De sa conception en 1865 à son inauguration sur Bedloe's Island à la fin du XIXᵉ siècle, L’Épopée de Lady Liberty retrace l’histoire extraordinaire de la statue de la Liberté : celle d’une idée française devenue le symbole mondial de l'Amérique, d’un cadeau entre deux républiques et d’une profonde amitié entre deux pays, au nom de valeurs partagées et d’idéaux communs de démocratie, de dignité humaine, de liberté et de justice.

Une fois installée à l'entrée de la baie de New York, ce monument colossal n’a cessé de changer de rôle. En 140 ans d’existence, Lady Liberty est devenue une figure plastique, capable d'incarner toutes les contradictions de l’Amérique : l’accueil des étrangers et la xénophobie, la liberté et l’oppression, l’universalisme et l’impérialisme. La statue de la Liberté est un belvédère d’où l’on observe les soubresauts du monde : les guerres successives, les tensions internationales, les flux migratoires, le terrorisme… Depuis le 11-Septembre, elle est devenue une cible et le symbole de la résilience du peuple américain.

Au moment où l’Amérique s’apprête à célébrer les 250 ans de son Indépendance, mais où son président ébranle la démocratie et endommage ses relations avec le Vieux Continent, retracer l’histoire de la statue de la Liberté permet de ne pas oublier sur quel socle elle repose.

Épisode 1 • La naissance d’une icône

La statue de la Liberté est née du désir d’un petit groupe d’intellectuels français d’offrir à la République américaine un signe de reconnaissance pour son combat contre l’esclavage et pour la Liberté. Le sculpteur Auguste Bartholdi s’empare de cette ambition et imagine une œuvre monumentale : La Liberté éclairant le monde. Financée de part et d’autre de l’Atlantique grâce à des expositions spectaculaires et des souscriptions populaires, elle est achevée à Paris en 1884, puis inaugurée à New York, deux ans plus tard. Dressée à l’entrée de la baie, elle devient le premier visage de l’Amérique pour des millions d’immigrants en quête d’une vie meilleure. Pourtant, cet idéal d’accueil est sans cesse remis en cause. Dans une Amérique en pleine crise, Lady Liberty apparaît alors comme le miroir des tensions du pays.

Épisode 2 • Le flambeau de la liberté

Tout au long du XXe siècle, la statue de la Liberté endosse de nombreux rôles. Restaurée en 1936 pour son 50ème anniversaire, elle incarne aux yeux de Franklin Roosevelt une promesse de paix et le symbole d’une Amérique qui s’est construite grâce aux immigrés. La Seconde guerre mondiale fait d’elle une héroïne du combat contre le totalitarisme, puis une icône du monde libre. Dans les années 1960, elle devient le témoin des luttes pour l’égalité des droits et de l’opposition à la guerre du Vietnam qui fracture le pays. Richard Nixon tente de récupérer son image en s’adressant à la « majorité silencieuse », avant de sombrer dans le scandale du Watergate. À la fin des années 1970, l’Amérique doute d’elle-même. Et Lady liberty semble elle aussi abimée.

Épisode 3 • À l’ombre de la vieille dame

Au début des années 1980, la statue de la Liberté est en mauvais état. Sa restauration devient un enjeu politique pour Ronald Reagan, qui y voit la marque du renouveau américain. En 1986, en pleine Guerre froide, la fête spectaculaire de son centenaire est l’occasion idéale de faire triompher les valeurs occidentales de liberté. Dans les années 1990, Lady Liberty incarne une Amérique prospère et sûre d’elle-même, jusqu’au choc du 11 septembre 2001. Figure de la résilience du pays, elle devient aussi l’étendard de la guerre contre le terrorisme, menée au nom de la Liberté. En 2025, la contre-révolution trumpienne l’érige en idole MAGA, en rempart contre tous les éléments susceptibles de souiller ou de détruire l’Amérique. A la fin du XIXe siècle, La Liberté éclairant le monde fut un rêve français, mais est-elle, encore aujourd’hui, un rêve américain ?