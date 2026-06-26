"Futuroscope : la techno des attractions" révélée sur RMC Life dimanche 28 juin 2026 (vidéo)

À voir ou à revoir sur RMC Life dimanche 28 juin 2026 à 21:10, « Futuroscope : la techno des attractions » un documentaire réalisé par Romain Clément.

Le Futuroscope est le quatrième parc d'attraction le plus visité en France. Il a su associer son image à la modernité.

Lorsqu'il ouvre en 1987 dans la Vienne, le Futuroscope se veut la vitrine du futur, un « observatoire du futur » comme on le dit à l'époque. Avec ses 25 bâtiments avant-gardistes, il propose des attractions très innovantes, fondées sur l'image, qui réussissent à transmettre des concepts scientifiques de manière pédagogique et ludique.

Ces dernières années, le Futuroscope a pris un nouveau virage, investissant 300 millions d'euros pour créer de nouvelles attractions révolutionnaires, dont un parc aquatique qui ouvrira début juillet 2024.

Dans ce documentaire, nous allons découvrir comment les équipes du parc réussissent à créer des innovations spectaculaires pour attirer toujours plus de visiteurs. Vous allez découvrir les toutes dernières machineries et leurs fonctionnements.

Ce documentaire décortiquera par exemple les secrets de fabrication de l'attraction « Chasseurs de tornades », élue meilleure attraction au monde, qui plonge le visiteur en plein cœur d'une tornade grâce à une plateforme rotative dynamique bougeant véritablement dans tous les sens, face à un écran de 470 mètres carrés.

Vous découvrirez en exclusivité les coulisses des attractions emblématiques, comme l'Incroyable Voyage, ou encore Objectif Mars, où les passagers se préparent, à l'image de Thomas Pesquet, à décoller vers la planète rouge.

L'innovation pour toujours plus de sensations, voici le secret des mégastructures qui font du Futuroscope un parc unique en son genre.

Grâce à des interviews inédites des ingénieurs à l'origine des attractions et des animations 3D, partez à la découverte du Futuroscope, le parc de demain.

La bande-annonce ci-dessous est celle de la première diffusion sur RMC Découverte. Cette rediffusion sera bien à voir sur RMC Life.