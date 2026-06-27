"Laissez-vous conter" : L'âge d'or des corsaires et des pirates sur France 4 lundi 29 juin 2026

Lundi 29 juin 2026 à 21:00, France 4 diffusera "Laissez-vous conter - L'âge d'or des corsaires et des pirates", une déclinaison de l'émission "Laissez-vous guider" dans un format documentaire pur, écrit par Envelle Mear et réalisé par Julien Faustino et Silvia Drumond.

Partons sur les traces des marins les plus fascinants et les plus populaires de notre histoire : les pirates et les corsaires !

De l’océan Indien, à l’île de la Réunion et l’île Maurice, à Saint-Malo, ces aventuriers ont fait régner la terreur et accumulé des fortunes sur les mers entre le 17ème et le 19ème siècle.

Qu’ils soient pirates comme Jack Rackham, William Kidd, Barbe Noire, La Buse, ou Corsaires comme Surcouff et Dugay-Trouin, tous ont incarné un idéal de liberté et de bravoure, qui les a fait entrer dans la légende.

Remontons le temps pour une immersion au cœur de leur histoire et pour découvrir des lieux du passé aujourd’hui disparus.