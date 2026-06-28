recherche
Documentaires

"L'Amérique et nous", 250 ans d'amour / haine raconté par Léa Salamé mardi 30 juin 2026 sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 28 juin 2026 242
"L'Amérique et nous", 250 ans d'amour / haine raconté par Léa Salamé mardi 30 juin 2026 sur France 2

Mardi 30 juin 2026 à partir de 21:10, France 2 diffusera "L'Amérique et nous : 250 ans d'amour/haine !" un documentaire en deux parties, raconté par Léa Salamé, qui retrace deux siècles et demi d'une relation aussi étroite que mouvementée entre la France et l'Amérique.

De Lafayette à Donald Trump, de la Statue de la Liberté au 11-Septembre, du Débarquement à la guerre en Irak : L'Amérique et nous raconte l’une des relations les plus fascinantes, complexes et passionnées de l’histoire contemporaine.

Au fil des archives exceptionnelles et des témoignages exclusifs de personnalités qui ont vécu cette histoire de l’intérieur, le récit mêle grande Histoire, culture populaire, géopolitique, sport, musique et émotions.

Deux siècles et demi de coups de foudre, de crises diplomatiques, de héros, de stars, de guerres et de rêves : L’Amérique et nous nous plonge dans l’incroyable saga de deux nations condamnées à s’aimer, se défier et s’influencer.

Une galerie exceptionnelle de témoins :

Pour raconter cette aventure hors norme, L’Amérique et nous réunit des personnalités aux regards complémentaires :  Dominique de Villepin, François Hollande, Christine Lagarde, Christine Ockrent, Gérard Araud, Alain Duhamel, MC Solaar, Marie-José Pérec, Sheila, Jules et Gédéon Naudet, Franz-Olivier Giesbert, Amy Greene, Corentin Sellin, Virginie Adane… Leurs récits personnels croisent la grande Histoire et permettent de revivre les événements qui ont marqué plusieurs générations.

Une fresque spectaculaire pour comprendre l’histoire… et le monde d’aujourd’hui.

Des champs de bataille de la guerre d’Indépendance américaine aux plages du Débarquement, des combats pour les droits civiques aux grandes crises diplomatiques, cette collection retrace les moments qui ont façonné le destin de deux nations unies par des valeurs communes, mais souvent séparées par leur vision du monde.

À l’heure où les équilibres internationaux se redessinent et où l’alliance occidentale est régulièrement questionnée, L’Amérique et nous offre les clés pour comprendre les racines profondes d’une relation qui continue d’influencer la géopolitique mondiale.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;L'incendie du Reichstag - Quand la démocratie brûle&quot; sur Arte mardi 30 juin 2026 (vidéo)

"L'incendie du Reichstag - Quand la démocratie brûle" sur Arte mardi 30 juin 2026 (vidéo)

28 juin 2026 - 13:33

Sur le même thème...

&quot;L'incendie du Reichstag - Quand la démocratie brûle&quot; sur Arte mardi 30 juin 2026 (vidéo)

"L'incendie du Reichstag - Quand la démocratie brûle" sur Arte mardi 30 juin 2026 (vidéo)

28 juin 2026 - 13:33

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 28 juin 2026 sur M6, sommaire du magazine (vidéo)

"66 Minutes" dimanche 28 juin 2026 sur M6, sommaire du magazine (vidéo…

28 juin 2026 - 11:31 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...