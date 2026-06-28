"L'Amérique et nous", 250 ans d'amour / haine raconté par Léa Salamé mardi 30 juin 2026 sur France 2

Mardi 30 juin 2026 à partir de 21:10, France 2 diffusera "L'Amérique et nous : 250 ans d'amour/haine !" un documentaire en deux parties, raconté par Léa Salamé, qui retrace deux siècles et demi d'une relation aussi étroite que mouvementée entre la France et l'Amérique.

De Lafayette à Donald Trump, de la Statue de la Liberté au 11-Septembre, du Débarquement à la guerre en Irak : L'Amérique et nous raconte l’une des relations les plus fascinantes, complexes et passionnées de l’histoire contemporaine.

Au fil des archives exceptionnelles et des témoignages exclusifs de personnalités qui ont vécu cette histoire de l’intérieur, le récit mêle grande Histoire, culture populaire, géopolitique, sport, musique et émotions.

Deux siècles et demi de coups de foudre, de crises diplomatiques, de héros, de stars, de guerres et de rêves : L’Amérique et nous nous plonge dans l’incroyable saga de deux nations condamnées à s’aimer, se défier et s’influencer.

Une galerie exceptionnelle de témoins :

Pour raconter cette aventure hors norme, L’Amérique et nous réunit des personnalités aux regards complémentaires : Dominique de Villepin, François Hollande, Christine Lagarde, Christine Ockrent, Gérard Araud, Alain Duhamel, MC Solaar, Marie-José Pérec, Sheila, Jules et Gédéon Naudet, Franz-Olivier Giesbert, Amy Greene, Corentin Sellin, Virginie Adane… Leurs récits personnels croisent la grande Histoire et permettent de revivre les événements qui ont marqué plusieurs générations.

Une fresque spectaculaire pour comprendre l’histoire… et le monde d’aujourd’hui.

Des champs de bataille de la guerre d’Indépendance américaine aux plages du Débarquement, des combats pour les droits civiques aux grandes crises diplomatiques, cette collection retrace les moments qui ont façonné le destin de deux nations unies par des valeurs communes, mais souvent séparées par leur vision du monde.

À l’heure où les équilibres internationaux se redessinent et où l’alliance occidentale est régulièrement questionnée, L’Amérique et nous offre les clés pour comprendre les racines profondes d’une relation qui continue d’influencer la géopolitique mondiale.