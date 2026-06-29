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"Secrets d'Histoire" : Les amants tragiques de Mayerling, mercredi 1er juillet 2026 sur France 3 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 29 juin 2026 153
"Secrets d'Histoire" : Les amants tragiques de Mayerling, mercredi 1er juillet 2026 sur France 3 (vidéo)

Mercredi 1er juillet 2026 à 21:10 sur France 3 dans "Secrets d'Histoire", Stéphane Bern vous proposera de revoir l'histoire des amants tragiques de Mayerling.

Tout commence à Vienne, en Autriche, dans l’imposant palais de la Hofburg, l’ancienne résidence impériale des Habsbourg pendant plus de 600 ans. C’est ici que Stéphane Bern entame son incroyable enquête sur ce que l'Histoire appelle : « le drame de Mayerling », c'est-à-dire la mort tragique de l’archiduc Rodolphe, fils du couple impérial formé par François-Joseph Ier et Elisabeth de Wittelsbach, dite Sissi.

Il faut dire que les personnages principaux de cette affaire ont tout des héros d’une série à succès. À commencer par Rodolphe, un homme sans doute trop fragile pour affronter son destin d’héritier. Son mariage ennuyeux avec la princesse Stéphanie de Belgique le pousse à chercher la passion loin du lit conjugal et à entretenir des amours toxiques, en rêvant naïvement d’avenir avec des relations sans lendemain.

Secrets d’Histoire pénètre au cœur de la dynastie des Habsbourg et découvre les secrets d’une famille hors norme, à l’étiquette stricte et où les plaisirs ne se consomment qu’une fois les lourdes portes des palais viennois fermées.

Vous allez voir que la perte de ce fils mal aimé n’est pour Sissi qu’une tragédie de plus, qui alourdit une existence déjà étouffante et qui la prive de tous ses rêves de liberté.

Quant à l’empereur François-Joseph…quel rôle a-t-il joué dans cette tragédie ? Peut-on aller jusqu’à croire ceux qui évoquent en secret un crime d’État ? Comment imaginer seulement qu’un père aurait pu commanditer l’assassinat de son propre fils à des fins politiques ?

Stéphane Bern mène l’enquête et sort tous les dossiers, y compris les plus sensibles, et part à la découverte de la vérité, même si elle est dissimulée entre plusieurs thèses. Voici le drame de Mayerling avec ses protagonistes et ses fantômes : un fait divers passionnant qui devient, dès les premières minutes, un scandale d’État difficile à étouffer…

Avec la participation de :

  • Lucy Coatman, historienne
  • Christine Mondon, historienne
  • Evelyne Lever, historienne
  • Jean-Paul Bled, historien
  • François Varay, écrivain
  • Hannes Etzlstorfer, historien de l’art
  • Michael Wolfhart, conservateur du musée Sissi
  • Thomas Just, directeur des Archives nationales
  • Brigitta Schmid, chef de département au musée d’Histoire naturelle de Vienne
  • Peter Kopp, restaurateur
  • Veronika Drescher, historienne, Bibliothèque nationale d’Autriche
  • Reinhold Sahl, directeur général du Palais impérial de Vienne
  • Georg Gaugusch, écrivain
  • Sylvie Michel, responsable scientifique du musée François-Tillequin
  • Sylvia Linc, directrice de banque
  • Helmut Reinmüller, colonel de police
  • Susanne Holper, guide conférencière.
Dernière modification le lundi, 29 juin 2026 10:34
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