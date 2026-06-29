recherche
Documentaires

Le film des concerts d'Aya Nakamura au Stade de France diffusé sur France 4 mercredi 1er juillet 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 29 juin 2026 205
Le film des concerts d'Aya Nakamura au Stade de France diffusé sur France 4 mercredi 1er juillet 2026

Après avoir enflammé le Stade de France pendant trois soirs fin mai, France 4 diffusera mercredi 1er juillet 2026 à 21:00 le film inédit de la trilogie de concerts d'Aya Nakamura.

Un film-événement, pensé comme une œuvre totale, qui transforme le stade en décor de cinéma, en scène monumentale et immortalise ce show légendaire !

Depuis ses débuts, Aya a toujours imposé son propre langage, son propre style, défiant parfois les codes, elle a fait la musique qu’elle aimait. Et c’est ainsi qu’elle a largement dépassé ses frontières et fait rayonner la France à l’international, déchaînant les critiques et les faisant taire une à une.

Dans le sillage des Jeux Olympiques, la trilogie raconte cette trajectoire et la poursuit, la dépasse dans un puissant geste narratif. Non pas sous la forme d'un récit biographique explicite, mais comme une ascension symbolique, émotionnelle et visuelle.

Le show est conçu comme une expérience immersive de 2h30, structurée en plusieurs grands mouvements qui évoquent les différentes étapes d'une conquête : l'arrivée de la reine, son couronnement, le temps du retour sur soi, de l'intime et de l'émotion, la projection vers l'avenir, l'embrasement festif, puis l'élévation finale. Pour rendre cette expérience encore plus mémorable, Aya Nakamura a invité des artistes d'exception à venir partager la scène du Stade de France avec elle.

Le cœur du tournage s'est déroulé principalement lors du deuxième soir, mais le film intègre également des images captées les jours 1 et 3 afin de construire une version définitive de cette trilogie.

Les trois concerts reposent globalement sur les mêmes morceaux, mais chaque soir possède sa propre identité visuelle. Les costumes, les invités et quelques éléments de mise en scène évoluent d’un soir à l’autre. Le spectacle se transforme légèrement, comme un glissement narratif. Cette variation est au cœur du projet : Aya apparaît comme une figure mouvante, insaisissable, toujours en transformation. Le Stade de France devient alors un espace de fiction à ciel ouvert.

Dernière modification le lundi, 29 juin 2026 10:48
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Lucie en Thaïlande&quot; avec Lucie Carrasco et Jérémy Michalak mercredi 1er juillet 2026 sur France 5

"Lucie en Thaïlande" avec Lucie Carrasco et Jérémy Michalak mercredi 1er juillet 2026 sur France 5

29 juin 2026 - 10:49

Sur le même thème...

&quot;Lucie en Thaïlande&quot; avec Lucie Carrasco et Jérémy Michalak mercredi 1er juillet 2026 sur France 5

"Lucie en Thaïlande" avec Lucie Carrasco et Jérémy Michalak mercredi 1er juillet 2026 sur France 5

29 juin 2026 - 10:49

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 28 juin 2026 sur M6, sommaire du magazine (vidéo)

"66 Minutes" dimanche 28 juin 2026 sur M6, sommaire du magazine (vidéo…

28 juin 2026 - 11:31 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...