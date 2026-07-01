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"La belle histoire de la chanson française" racontée par Daniela Lumbroso, vendredi 3 juillet 2026 sur France 3

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 1 juillet 2026 236
"La belle histoire de la chanson française" racontée par Daniela Lumbroso, vendredi 3 juillet 2026 sur France 3

Vendredi 3 juillet 2026 à 21:10, France 3 vous propose une plongée au cœur de notre mémoire collective, de nos émotions et de notre patrimoine musical dans le documentaire avec "La belle histoire de la chanson française" un documentaire inédit raconté par Daniela Lumbroso, réalisé par Gwendoline Chesnais.

La chanson française accompagne chaque moment de nos vies. Elle raconte nos joies et nos peines, nos amours et nos colères. Elle traverse les générations, et dessine la bande-son de notre histoire commune.

De L'Hymne à l'amour à Mistral gagnant, d’Emmenez-moi à J’irai au bout de mes rêves, certaines chansons ont franchi le temps sans jamais perdre leur pouvoir d'émotion. Elles continuent de vibrer aujourd'hui dans nos cœurs.

La belle histoire de la chanson française raconte cette aventure exceptionnelle : celle d'un héritage musical unique qui se transmet de génération en génération. Car la chanson française est avant tout une histoire de rencontres, d'influences, d'admiration et de filiation. Une histoire où les jeunes générations reprennent les grands standards de leurs aînés, où les artistes rendent hommage à ceux qui les ont inspirés, et où les plus grandes voix continuent d'éclairer celles de demain.

Au fil d'un voyage musical nourri d'archives rares, d'extraits d'émissions culte et de confidences inédites, des artistes nous ouvrent les portes de leurs souvenirs : Julien Clerc, Pascal Obispo, Salvatore Adamo, Carla Bruni, Bénabar, Matt Pokora, Tina Arena, Amir, Mentissa, Claudio Capéo, Caroline Loeb, André Manoukian, Didier Barbelivien, Ycare. Dans les coulisses des plateaux de télévision, dans les loges de spectacles, chez les disquaires, ils nous racontent comment les chansons naissent, traversent les époques et deviennent immortelles.

Entre émotion, nostalgie et célébration, ce documentaire est une déclaration d'amour à la chanson française !

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