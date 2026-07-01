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"Bohemian Rhapsody : la vraie histoire de Queen" à revoir sur TMC vendredi 3 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 1 juillet 2026 90
"Bohemian Rhapsody : la vraie histoire de Queen" à revoir sur TMC vendredi 3 juillet 2026

Vendredi 3 juillet 2026 à 21:25, TMC vous proposera de voir ou de revoir le documentaire « Bohemian Rhapsody : la vraie histoire de Queen » réalisé par Carl Johnston.

Avec plus de 300 millions de disques vendus à travers le monde, Queen reste l’un des plus grands groupes de rock de tous les temps.

Formé il y a 50 ans par 4 jeunes étudiants britanniques, Brian May, John Deacon, Roger Taylor et Freddie Mercury, Queen a su traverser les décennies avec un style unique et des tubes intemporels. « We are the champions », « We will rock you » ou encore « The show must go on » sont même devenus des hymnes.

Un parcours sans pareil stoppé en 1991 par la mort de son chanteur emblématique Freddie Mercury atteint du sida.

Avec 900 millions de dollars de recettes et quatre millions et demi de spectateurs rien qu’en France, « Bohemian Rhapsody » est le biopic musical le plus rentable de l’histoire… Un film multi-récompensé qui aborde la carrière exceptionnelle de Queen et surtout le parcours hors-normes de son chanteur Freddie Mercury.

La légende Freddie Mercury qui aura été tout autant adulée que controversée, même après sa mort. Son personnage romancé dans le film a d’ailleurs fait couler beaucoup d’encre entre pro et anti « Bohemian Rhapsody »… comme en témoignent les journalistes, auteurs, photographes et producteurs qui ont accepté de nous donner leur point de vue.

Ce qui est sûr, c’est que Freddie Mercury au sein de Queen, a su électriser les foules et rassembler toutes les générations. Pour preuve, les anecdotes à la fois drôles et émouvantes livrées dans ce documentaire par de nombreux artistes et fans éternels tels que : Soprano, Michaël Gregorio, Yarol Poupaud, Eric Antoine, Thomas VDB, le groupe Hyphen Hyphen, la jeune star du net Lola Dubini ou encore l’écrivain Marc Levy.

Une personnalité extrême dans sa musique comme dans sa vie privée dont nous essaierons d’analyser la complexité grâce aux confidences de ceux qui l’ont côtoyé de près : Rudi Dolezal, le réalisateur autrichien des clips de Queen et ami proche de Freddie Mercury, ou encore Grégoire Colard, l’ancien attaché de presse du groupe en France qui nous livre là ses anecdotes les plus insolites.

Mais alors qui est donc Freddie Mercury, ce personnage énigmatique qui fascine encore longtemps après sa mort ?

De ses excès les plus fous à ses failles les plus secrètes jusqu’à son dernier combat, retour sur les différentes facettes de Freddie Mercury et son histoire avec le groupe Queen - dans la vie comme dans le film -, dans « Bohemian Rhapsody : la vraie histoire de Queen ».

Dernière modification le mercredi, 01 juillet 2026 13:34
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