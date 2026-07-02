"Ascenseur pour les abysses, expédition au fond des océans" sur Arte samedi 4 juillet 2026

Essentiels à l’équilibre climatique mondial, les grands fonds marins restent pourtant largement méconnus. Plongée au cœur des abysses, où prospèrent des formes de vie aussi fascinantes que fragiles, samedi 4 juillet 2026 à 20:55 sur Arte.

Alors même qu'ils constituent le plus vaste habitat de la planète, les abysses demeurent largement inexplorés, et même moins cartographiés que la surface de la Lune ou de Mars. Or, ces fonds marins, situés à plus de 200 mètres de profondeur, jouent un rôle essentiel dans l’équilibre climatique mondial grâce à leur capacité de stockage du carbone. Dans ces profondeurs soumises au froid, à l’obscurité et à une pression extrême prospèrent des formes de vie aux particularités biologiques surprenantes.

Mais cet univers fragile est aujourd’hui menacé par la pêche industrielle, l’exploitation minière en eaux profondes et la course aux matières premières. Pourquoi connaît-on encore si mal un milieu pourtant indispensable à la survie de l’espèce humaine ?

Écosystèmes fragiles

Mêlant images de synthèse, prises de vues sous-marines et explications de chercheurs, ce documentaire nous entraîne dans un voyage vertical, de la surface des océans jusqu’aux abysses les plus profonds. Interrogeant notre rapport à l’inconnu, il explore autant la fascination exercée par les grands fonds marins que les peurs que ces derniers continuent de susciter.

En mettant en lumière des espèces méconnues, le film montre comment les organismes des profondeurs pourraient inspirer de futures avancées médicales et technologiques, tout en soulignant la fragilité d’écosystèmes dont la régénération peut prendre plusieurs siècles. Immersion dans l’un des derniers territoires inexplorés de la planète.