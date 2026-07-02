"Le mystère d'Oak Island" samedi 4 juillet 2026 sur RMC Découverte

Samedi 4 juillet 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes de la 11ème saison inédite de la série documentaire "Le mystère d'Oak Island".

Depuis plus de 200 ans, les chercheurs de trésors se succèdent sur l'île d'Oak, au sud de la province de Nouvelle-Ecosse, au Canada. Les frères Lagina en font partie.

Épisode 11x07 • Grande ouverture

L'équipe descend une caméra dans la grotte d'Aladin et découvre l'intérieur de la caverne située à plus de 40 mètres de profondeur. Ils s'aperçoivent rapidement que la caverne s'ouvre beaucoup plus largement qu'ils ne le pensaient.

Épisode 11x08 • Le déluge

Les frères Lagina rencontrent les docteurs Matt Lukeman, Ian Spooner et Fred Michel pour connaître les résultats des analyses d'eau effectuées dans la grotte d'Aladin. Après avoir appris que les échantillons contenaient des traces de bois, l'équipe est impatiente de poursuivre ses recherches.