"Au cœur de l'événement - Les Vieilles Charrues" sur NOVO19 lundi 6 juillet 2026

Lundi 6 juillet 2026 à 21:10, NOVO19 diffusera le premier épisode de la série documentaire "Au cœur de l'événement" qui va vous faire découvrir coulisses et de l'organisation titanesque du festival des Vieilles Charrues, le plus grand festival de musiques actuelles en France.

NOVO19 vous propose de plonger au cœur des événements qui rythment la vie des territoires Français dans une série documentaire inédite en trois épisodes.

Dans ce premier épisode, direction la ville de Carhaix, en Bretagne, pour découvrir les coulisses d’un festival mythique.

Au cœur de l'événement • Les Vieilles Charrues

Chaque été depuis 1992, le calme de Carhaix, petite ville de 7 000 habitants en Centre-Bretagne, cède sa place à une effervescence unique : celle des Vieilles Charrues, le plus grand festival de musiques actuelles de France. Pendant quatre jours, près de 300 000 festivaliers affluent de tout l’Hexagone et bien au-delà.

Une programmation XXL et cinq scènes géantes s’étendent sur un site de plus de 20 hectares. Pour faire tourner cette machine hors normes : 7 000 bénévoles et 2 500 salariés.

Derrière les projecteurs, une ville éphémère se met en place, avec ses règles, ses cuisines, ses urgences, ses coups de stress et ses surprises.