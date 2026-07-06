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"Partenaires particuliers", un voyage pas comme les autres avec Jérémy Michalak sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 6 juillet 2026 214
"Partenaires particuliers", un voyage pas comme les autres avec Jérémy Michalak sur France 5

À ne pas manquer mercredi 8 juillet 2026 à partir de 21:05 sur Fance 5, "Partenaires particuliers", une série documentaire dans laquelle un groupe aussi attachant qu'unique embarque en Espagne et déconstruit les a priori sur leurs handicaps respectifs.

"Un aveugle, un paraplégique, un trisomique et une naine sont dans un avion… On dirait le début d'une histoire drôle, mais c'est surtout celui d'une histoire vraie" raconte Jérémy Michalak.

Pendant sept jours, cette joyeuse équipe « un peu » spéciale, emmenée par Jérémy Michalak, va nous partager cette expérience de vie unique entre Paris et Barcelone à travers son regard et son histoire.

Une aventure généreuse et solidaire qui offre un regard différent sur les handicaps, où les faiblesses des uns deviennent la force des autres, où l'entraide et la complémentarité permettent de franchir toutes les difficultés, où l'addition des handicaps devient une valeur ajoutée, synonyme d'humanité, d'insouciance, de liberté, de résilience, de rire et d'émotions.

Épisode 1

C'est le grand jour. Celui des rencontres, des premiers échanges et des premières blagues.

Amaury, Kheira, Kiliann , Arthur et Jérémy appréhendent tous le début de ce voyage avec des inconnus.

Mais pas le temps de réfléchir, toute l’équipe est déjà en direction de Barcelone.

Et pour la première balade dans la capitale catalane, ils ont eu une riche idée : se faire guider par Arthur, qui est aveugle !

Épisode 2

Au menu du jour : Des sensations fortes. Ça tombe bien, Amaury adore ça !

La joyeuse bande va pouvoir tester la chute libre. Un bon échauffement avant de partir assister à un match de basket pour découvrir le talent de Kiliann, future recrue de l'équipe de France pour les JO 2028 !

Mais un pari perdu par Jérémy va bouleverser le cours de leur soirée…

Épisode 3

Aujourd'hui, c'est Amaury qui prend les commandes. Champion du monde de natation, il nous fait plonger dans le grand bain pour une leçon de natation avec un « un p’tit truc en plus  ».

Et avant de quitter la ville pour se mettre au vert, l'équipe s'offre une expérience à bord d'un speed-boat, qui va virer au cauchemar… enfin, surtout pour Kiliann et Kheira.

Épisode 4

Pour les derniers jours de voyage, cap sur la campagne catalane. On n'a pas les meilleurs marcheurs, mais on a un chef scout : Amaury ! qui nous emmène en randonnée.

Au sein du groupe, les appréhensions du début se sont dissipées. Avant de se quitter, l'heure est aux confidences et chacun se livre encore un peu plus sur sa vie, son histoire et comment il a vécu cette semaine.

On rit, on pleure, et on comprend que ce voyage nous marquera pour toujours.

Dernière modification le lundi, 06 juillet 2026 16:02
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