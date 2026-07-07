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"Volcans d'Auvergne : vont-ils se réveiller ?" à revoir sur RMC Découverte jeudi 9 juillet 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 7 juillet 2026 259
"Volcans d'Auvergne : vont-ils se réveiller ?" à revoir sur RMC Découverte jeudi 9 juillet 2026 (vidéo)

À voir ou à revoir jeudi 9 juillet 2026 à 21:10 sur RMC Découverte, le document « Volcans d'Auvergne : vont-ils se réveiller ? » réalisé par Abdelkader Mostefa-Chebra.

La chaîne des Puys, au centre de la France, en Auvergne, est un site d’exception classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Une succession de volcans à perte de vue. Un paysage des plus paisibles. Pourtant, la lave pourrait y surgir à nouveau, à tout moment ! Dans 6 mois, 10 ans, 1000 ans…

Par le passé, ces volcans ont secoué toute la région et même au-delà. Soit par des explosions dont on a retrouvé des traces jusqu’en Suisse, soit par des torrents de lave incandescente, sur un trajet qui va jusqu’à 15km. Une véritable menace dont la première victime serait la plus grande ville voisine : Clermont-Ferrand et ses 143 000 habitants.

Et si la terre des plus jeunes volcans de France métropolitaine se mettait à nouveau en colère ? Quels types d’éruptions seraient alors possibles ? Avec quel impact pour les villes et les habitants de la région ? Une éruption surprise pourrait-elle se produire malgré la vigilance des scientifiques ?

À l’aide d’animations 3D, depuis la formation de ces volcans jusqu’à leur surveillance, voici une plongée dans l’un des sites naturels des plus fascinants… la chaîne des Puys !
Dernière modification le mardi, 07 juillet 2026 19:15
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