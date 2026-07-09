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"Le mystère d'Oak Island" samedi 11 juillet 2026 sur RMC Découverte

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 9 juillet 2026 269
"Le mystère d'Oak Island" samedi 11 juillet 2026 sur RMC Découverte

Samedi 11 juillet 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes de la 11ème saison inédite de la série documentaire "Le mystère d'Oak Island".

Depuis plus de 200 ans, les chercheurs de trésors se succèdent sur l'île d'Oak, au sud de la province de Nouvelle-Ecosse, au Canada. Les frères Lagina en font partie.

Épisode 11x09 Évider à tout prix

L'équipe fait le point sur les inondations causées dans les forages par les pluies torrentielles qui ont frappé la Nouvelle-Ecosse une semaine plus tôt. L'élément découvert sur le lot 5 s'est lui aussi rempli d'eau à la suite des tempêtes, et l'équipe commence à le pomper pour préparer l'excavation.

Épisode 11x10 • Grottes à remplir

Alors qu'une nouvelle semaine commence sur l'île d'Oak Island, Roger Fortin fait part d'une fuite persistante qui empêche l'équipe de poursuivre les travaux d'excavation. Rick et Marty Lagina s'aventurent dans le puits pour évaluer le problème.

Dernière modification le jeudi, 09 juillet 2026 20:19
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