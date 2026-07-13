"Nus et Culottés" : Objectif Paris & Ibiza pour Nans et Mouts sur France 5 mercredi 15 juillet 2026

Mercredi 15 juillet 2026 à partir de 21:00, France 5 vous proposera de revoir deux numéros de "Nus & Culottés" avec Nans et Mouts : « Objectif Paris » et « Objectif Ibiza ».

Deux voyageurs intrépides, Nans et Mouts, se lancent dans une expérience : est-il possible de repartir de zéro en pleine nature, sans vêtement ni même un sou, pour ensuite réaliser un rêve grâce à l'échange, au troc et à la générosité des personnes rencontrées ?

21:00 • Objectif Paris

Nans et Mouts prennent la route avec un nouvel objectif de taille : rallier la capitale pour un campement improvisé sur les toits de Paris.

Partis du plateau du Larzac, les deux baroudeurs passent par tous les extrêmes, de la nature sauvage à la grande ville, avec l'espoir de prendre un peu de hauteur une fois à destination.

Comment leur entreprise farfelue va-t-elle être accueillie par les Parisiens ?

Les deux compagnons de route, partis sans vêtements et sans ressources, parviendront-ils à dénicher une porte dérobée qui les mènera à une vue imprenable ?

21:50 • Objectif Ibiza

Depuis les hauteurs pyrénéennes, Nans et Mouts rêvent de prendre le large, avec un objectif bien particulier : au coeur de la vie trépidante d'Ibiza, ils rêvent de rejoindre une île déserte.

Paradoxalement, pour jouir de la quiétude qu'offre un tel lieu, il va leur falloir multiplier les rencontres.

Embarquer sur un voilier ou encore un jet privé est un passage obligatoire pour rejoindre l'archipel, ce qui promet diverses aventures en perspective...