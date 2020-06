“Fort Boyard” : le tournage de la saison 31 a débuté pour France 2, Julien Magne (ALP) nous en dit plus...

En raison de la crise sanitaire, les tournages de la 31ème saison de “Fort Boyard” ont dû être reportés de plusieurs semaines. Le jeu estival de France 2 sera-t-il bientôt de retour ? Comment se déroule sur place le tournage des émissions ? Pour le savoir nous avons contacté Julien Magne, directeur des programme d'Adventure Line Productions (ALP).

Le mois de juillet approche à grands pas, “Fort Boyard” est un rendez-vous estival attendu par de très nombreux téléspectateurs alors serez-vous bientôt de retour ?

Oui... nous serons de retour en juillet sur France 2. Les tournages de “Fort Boyard” ont débuté le samedi 13 juin. Il y aura cette année moins de temps consacré à la Post-Production du jeu. C'était un défi pour nous et France 2 d’être là dans les temps pour ce rendez-vous estival.

Il était prévu pour cette 31ème édition 11 primes et 8 émissions de seconde partie de soirées, ce dispositif est-il maintenu ?

Oui il y aura bien 11 primes et 8 émissions de seconde partie de soirée, des ajustements ont été apportés pour que les règles sanitaires soient respectées.

Les émissions de seconde partie de soirées étaient consacrées l’an passé au 30ème anniversaire de Fort Boyard, Quel sera le contenu des 8 prévues cette saison ?

Nous allons rester dans le même esprit : des épreuves supplémentaires seront proposées aux personnalités afin d’obtenir davantage de gains pour leur association et puis ce sera l’occasion de revenir sur leurs épreuves ou aventures et de revivre les moments les plus rigolos.

Avez-vous dû prendre des mesures spécifiques qui entrainent une modification du déroulement du jeu par rapport aux années précédentes ?

Oui tout à fait, nous avons travaillé dur afin qu’elles soient le moins impactant possible mais il était inconcevable de prendre le moindre risque. Il y a tout un tas de mesures particulières qui ont été validées par deux prestataires dont un prestataire médical. Toutes ces mesures et plan sanitaire ont été soumises et validées par la préfecture de Charente-Maritime.

Alors bien sûr ce sont les gestes barrière que l’on connait tous, le lavage des mains, la distanciation physique. Avant d’accéder à la passerelle du fort, il y a une prise de température, mais aussi un auto diagnostic : si une personne se sent fébrile ou a de la fièvre elle n’accède pas au fort. Les rotations de bateaux ont été doublées pour limiter le nombre de personnes à bord. Nous fournissons à chaque personne un kit qui comprend un masque, des gants et du gel hydroalcoolique.

Sur le fort. Il y a tout un process lourd de désinfection sur les zones de passage des différents lieux. Les cellules où se déroulent les épreuves sont systématiquement désinfectées après le passage d’un candidat et de l’équipe de tournage.

Nous avons réduit le nombre de personnalités par équipe, elles passent de 6 à 5.

Chaque personnalité possède une loge individuelle et un kit de maquillage. Cette année les personnalités ne se déplacent pas en équipe pour se rendre dans les diverses cellules. Olivier Minne et les personnalités sont sur un plateau situé près de la salle du trésor. Passe Muraille vient désigner la personnalité choisie par le Père Fouras pour l’épreuve. Passe-partout, qui lui est masqué, conduit la personnalité vers la cellule et reconduit près son épreuve vers le plateau. Cela permet de ne pas avoir en permanence les candidats masqués à l’écran, mais juste à certains endroits où cela le nécessite.

C’est vraiment une mobilisation de chaque instant afin que le tournage se déroule dans les meilleures conditions possibles.

Est-ce qu’il y a des épreuves mythiques qui ne pourront pas se dérouler cette année ?

Oui, par exemple la lutte dans la boue ne sera pas jouée cette année.

Malgré le retard pris en amont pour la préparation des tournages est-ce que cette 31ème saison apportera de nouvelles épreuves ?

Absolument, nous tenions à ce que cette 31ème saison apporte son lot de surprises et de rire. Il y aura notamment des évolutions apportées sur certaines cellules ou activités déjà connues par les téléspectateurs.

Est-ce que l’on retrouvera tous les personnages du Fort ?

Cette année nous ne retrouverons pas Mister Boo qui est remplacé par un nouvel homme fort. Il y aura un nouveau personnage que les téléspectateurs vont découvrir « Cyril Gossbo » qui sera incarné par Cyril Féraud.

Est-ce qu’il y aura de nouvelles personnalités cette année parmi les candidats qui seront sur le fort pour la première fois ?

Absolument, mais je ne vais pas vous dire qui… (rires). Mais oui, les téléspectateurs découvriront cet été de nouvelles personnalités qui viendront tenter de piller le trésor du Père Fouras. Nous sommes vraiment très contents de la programmation de cette 31ème saison.

Vous avez lancé l’hiver dernier « Boyard Land », est-ce que l’émission sera reconduite ?

C’est actuellement en discussion avancée avec la direction de France Télévisions. La chaîne et Takis Candilis (Directeur général chargé de l'antenne et des programmes de France TV) étaient vraiment très contents de cette première saison qui dégageait une belle énergie et un très bon retour des téléspectateurs.

Propos recueillis par Jean-Marc VERDREL, www.coulisses-tv.fr