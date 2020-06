“Fort Boyard” : voici les nouveaux personnages de la saison 31 qui débute le 11 juillet sur France 2

Samedi 11 juillet à 21:05, “Fort Boyard” fera son grand retour sur France 2 pour sa 31ème saison. Comme chaque année, le jeu estival de France Télévisions apporte son lot de nouveautés, découvez les nouveaux personnages.

Le Père Fouras a plus d’un tour dans sa manche pour protéger son trésor des nouveaux assaillants. Pour l'aider, il a recruté de nouveaux personnages.

CYRIL GOSSBO

Le Père Fouras est un grand fan des jeux tv. Et comme l’hiver est long sur le Fort. Il passe ses après-midi à regarder la chaîne préféré́e de tous les séniors : Fort 3. Et son programme préféré́ sur Fort 3, c’est Slam, présenté́ par Cyril Féraud.

Quand il a appris cet hiver, que Fort 3 lançait un nouveau produit dérivé́, la poupée grandeur nature « Cyril Gossbo », un animateur à la mèche impeccable, au sourire ultra Bright, et au dressing à la mode, il a tout de suite commandé un exemplaire et lancé sa propre version de Slam sur Fort Boyard.

SLAÏME présenté́ par Cyril Gossbo :

Le candidat participe à̀ un jeu TV que le Père Fouras a rebaptisé́ « Slaïme», le jeu où si tu n’as rien dans la tête, tu en prends plein la tête !

Le candidat tourne la roue de l’infortune. Cette dernière choisit la thématique sur laquelle les questions porteront.

Cyril Gossbo pose au total 3 questions, chacune avec 3 propositions de réponse.

Pour répondre, le candidat doit aller Buzzer soit le buzzer A (s’il pense que la réponse est A) soit le buzzer B, soit le buzzer C.

S’il se trompe, malheur à lui, il se fait doucher par une montagne de slime !

KEVIN, LE PROFESSEUR DE LA BOYARD ACADEMY

En Vigie a pris place un professeur déjanté́, recruté par le Père Fouras, afin de donner des cours de rattrapage tout l’été́ et ainsi aider les enfants (et les parents...) qui ont accumulé des lacunes pour cause de confinement.

On y propose des jeux sur différentes thématiques relatives aux célèbres cahiers de vacances : mathématiques, français, musique, jeu d’observation, jeu de mémoire.

Mais comme tous les personnages du Fort avaient déjà un emploi…le Père Fouras a été contraint de confier ce rôle au seul habitant du Fort qui n’était pas occupé : Kevin.

Préparez-vous à découvrir, le pire professeur que vous n’avez jamais vu !

LES BOO

Cet été, Lady BOO , la guerrière du Fort, revient pour une nouvelle saison mais elle sera accompagnée par deux petits nouveaux :

Big Boo :

L’imposant BIG BOO qui a aussi le rôle de geôlier.

Little Boo :

Little Boo qui n’est autre que Casey, l’ancien enfant du Fort qui a été́ promu par le Père Fouras !

Cette année les candidats les retrouveront dans la cage car chaque duel sera réalisé́ par un membre de la famille BOO : chaque duel remporté par le candidat permet toujours de gagner une clé !