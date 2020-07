“Fort Boyard” : l'équipe « ESM » à l'assaut du Fort, samedi 18 juillet sur France 2

Samedi 18 juillet à 21:05, Olivier Minne vous proposera de suivre sur France 2 le second numéro de l'été du “Fort Boyard” dans lequel il guidera dans les couloirs du Fort une nouvelle équipe qui va tenter de remporter le plus de boyards pour une association.

Pour cette seconde émission de l'été, Olivier Minne accueille sur le Fort : PEF, Daphné Burki, Raphaël de Casabianca, Monsieur Poulpe, Tom Villa. L'Equipe jouera pour L'ESM, une association affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme (FFSS) et à la Fédération Française de Natation (FFN).

Grâce à l'expérience et aux compétences d'organisation, évènementiel, aquatique et de secours de l association.

L'ESM organise depuis 2019 un évènement caritatif, nommé Le MC Swim Challenge parrainé par PEF.

Le MC Swim Challenge est une course de nage en mer caritative au profit des enfants atteints d'un cancer.

L’équipe du MC Swim Challenge soutient chaque année, deux associations caritatives intervenant principalement sur l'hôpital de la Timone à Marseille.

Après la quête des Boyards, Olivier Minne et Willy Rovelli poursuivront la soirée avec les candidats dans Fort Boyard, toujours plus fort. Ils reviendront, ensemble, sur les moments marquants de leur aventure.

Lors d'épreuves inédites, les candidats tenteront également d'augmenter les gains pour leur association.

Ce sera également l’occasion de redécouvrir les images cultes qui ont fait le succès de l’émission !