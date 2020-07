“Fort Boyard” : l'équipe « ESM » menée par PEF a remporté 13 084€ samedi soir sur France 2

Samedi 18 juillet dès 21:05, France 2 proposait le second numéro de l'été de “Fort Boyard” dans lequel les candidats jouaient pour « ESM », une association affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme (FFSS) et à la Fédération Française de Natation (FFN).

Cette première équipe de la saison était composée de PEF, Daphné Burki, Raphaël de Casabianca, Monsieur Poulpe, Tom Villa. Grâce à l'expérience et aux compétences d'organisation, évènementiel, aquatique et de secours de l'association. L'ESM organise depuis 2019 un évènement caritatif, nommé Le MC Swim Challenge parrainé par PEF. Le MC Swim Challenge est une course de nage en mer caritative au profit des enfants atteints d'un cancer. L'équipe du MC Swim Challenge soutient chaque année, deux associations caritatives intervenant principalement sur l'hôpital de la Timone à Marseille. Sept clés ont été recupérées par l'équipe dans les différentes cellules, Raphaël de Casabianca a été fait prisonnier au Musée. La dernière clé a été récupérées dans la salle du jugement face à Blanche. Toujours face à Blanche, Raphaël de Casabianca ayant réussi son jugement, il a pu quitter sa cellule et rejoindre son équipes pour les aventures. Trois indices ont été remportés lors des aventures : Paupières, Tableau et Lumière. Deux défis ont été remportés face aux Maîtres du Père Fouras par Tom Villa et Daphné Burki. L'équipe a donc récupéré 30 secondes de temps supplémentaire dans la salle du trésor soit 3 minutes et 30 secondes pour récupérer les précieux Boyards du Père Fouras. Ayant du mal a trouver le mot code, l'équipe a sacrifé Tom Villa pour récupérer un indice supplémentaire : Chinoise. Ce sacrifice leur a permis trouver rapidement le mot code Ombre. Ils ont ainsi pu récolter la somme de 12 584 euros pour l'association « ESM ». En seconde partie de soirée, Olivier Minne et Willy Rovelli ont présenté Fort Boyard, toujours plus fort. Ils sont revenus, ensemble, sur les moments marquants de l'aventure vécue par les candidats. C'était également l'occasion d'augmenter les gains de l'association avec trois nouvelles aventures. Seule Daphné Burki a remporté 500 euros à la laverie qui s'ajouent à la cagnotte de l'association, qui avec 500 euros supplémentaires, s'est élevé en fin de soirée à 13 084 euros.