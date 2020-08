“Fort Boyard” : l'équipe des Frangines à l'assaut du Fort, samedi 8 août sur France 2 pour l'association « Lazare »

Samedi 8 août à 21:05, Olivier Minne vous proposera de suivre sur France 2 le cinquième numéro de l'été du “Fort Boyard” dans lequel il guidera dans les couloirs du Fort une nouvelle équipe qui va tenter de remporter le plus de boyards pour une association.

Pour cette cinquième émission de l'été, Olivier Minne accueille sur le Fort : Vaimalama Chaves, Les Frangines, Fabrice Santoro, Vianney. L'équipe jouera pour l'association « Lazare » qui promeut l'habitat inclusif en animant et en développant des colocations solidaires, non mixtes, de 6 à 10 personnes. Dans chaque appartement vivent ensemble des personnes qui ont vécu à la rue ou connu la précarité et des jeunes actifs bénévoles. Chacun y a sa chambre, condition d’une vie commune équilibrée et respectueuse de l’intimité et de la liberté de chacun. Lazare existe depuis 2011.

Pour en savoir plus sur l'association : http://lazare.eu

Après la quête des Boyards, Olivier Minne et Willy Rovelli poursuivront la soirée avec les candidats dans Fort Boyard, toujours plus fort. Ils reviendront, ensemble, sur les moments marquants de leur aventure.

Lors d'épreuves inédites, les candidats tenteront également d'augmenter les gains pour leur association.

Ce sera également l’occasion de redécouvrir les images cultes qui ont fait le succès de l’émission !