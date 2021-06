“Fort Boyard” de retour sur France 2 samedi 19 juin pour sa 32ème saison

Samedi 19 juin à 21:05, “Fort Boyard” sera de retour sur France 2 pour sa 32ème saison avec Olivier Minne et les personnages du Fort : Le père Fouras, Félindra, Blanche, Rouge, La famille Boo, le chef Willy, Passe-partout & Passe-muraille…

Le Père Fouras a toujours la ferme intention de protéger son trésor des assaillants. Et pour le préserver il a réservé bien des surprises aux 6 aventuriers, avec de nouvelles épreuves spectaculaires et angoissantes, comme la cabine vertigineuse, ou encore le métro inondé.

Et ce n’est pas tout !

Il faudra aussi compter sur le trappeur, nouvelle recrue, venu tout droit du Canada, pour fouler la terre de ses ancêtres la famille Boo. Ce dernier, aussi solitaire et bougon que le Père Fouras, ne facilitera pas la tâche aux candidats.

Pour cette première de la saison, Olivier Minne accueillera : Laetitia Millot , Vaimalama Chaves, Lou jean, Richard Orlinski , Erika Moulet, Jean-Baptiste Marteau.

L'équipe jouera au profit de l'association EndoFrance.

EndoFrance a pour mission de soutenir les personnes atteintes d'endométriose et leur entourage, d'informer le public sur cette maladie et d'agir avec les pouvoirs publics et les professionnels de santé pour réduire le délai de diagnostic et faciliter le parcours de soins des malades.

Site internet : https://www.endofrance.org/