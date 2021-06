“Fort Boyard” samedi 19 juin : l'équipe reçue par Olivier Minne sur France 2

Samedi 19 juin à 21:05, Olivier Minne vous donne rendez-vous sur France 2 pour le premier numéro de l'été de “Fort Boyard” dans lequel une équipe va tenter de mettre la main sur le trésor du Père Fouras au profit d'une association.

Pour le lancement de cette 32ème saison de “Fort Boyard”, Olivier Minne accueille : Laetitia Millot , Vaimalama Chaves, Lou jean, Richard Orlinski , Erika Moulet, Jean-Baptiste Marteau. L'équipe jouera au profit de l'association EndoFrance.

EndoFrance a pour mission de soutenir les personnes atteintes d'endométriose et leur entourage, d'informer le public sur cette maladie et d'agir avec les pouvoirs publics et les professionnels de santé pour réduire le délai de diagnostic et faciliter le parcours de soins des malades.

Pour plus d'informations : https://www.endofrance.org/