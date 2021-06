“Fort Boyard” : l'équipe de Laetitia Millot a remporté 18 256 € samedi soir sur France 2

Samedi 19 juin dès 21:05, France 2 proposait le premier numéro de l'été de “Fort Boyard” dans lequel les candidats jouaient pour pour l'association EndoFrance.

Cette première équipe de la saison était composée de Laetitia Millot , Vaimalama Chaves, Lou jean, Richard Orlinski, Erika Moulet, Jean-Baptiste Marteau.

EndoFrance a pour mission de soutenir les personnes atteintes d'endométriose et leur entourage, d'informer le public sur cette maladie et d'agir avec les pouvoirs publics et les professionnels de santé pour réduire le délai de diagnostic et faciliter le parcours de soins des malades.

Pour en savoir plus Site internet : Site internet : https://www.endofrance.org/

6 clés ont été recupérées par l'équipe dans les différentes cellules dont une à la Cage. Les deux dernières clés ont été récupérées face à Blanche lors du Jugement faisant un prisonnier : Richard Orlinski.



4 indices ont été remportés lors des aventures : Informatique, trésor, crochet et caraïbes.



2 défis ont été remportés face aux Maîtres du Père Fouras ! L'équipe a donc récupéré 30 secondes de temps supplémentaire dans la salle du trésor soit 3 minutes pour récupérer les précieux Boyards du Père Fouras.

Grâce à leurs 4 indices, l'équipe a très rapidement trouvé le mot code : Pirate. Ils ont ainsi pu récolter la somme de 18 256 euros pour EndoFrance.