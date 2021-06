“Fort Boyard” : l'équipe Miss France à l'assaut du Fort, samedi 26 juin sur France 2

Samedi 26 juin à 21:05, Olivier Minne vous donne rendez-vous sur France 2 pour le premier numéro de l'été de “Fort Boyard” dans lequel une équipe va tenter de mettre la main sur le trésor du Père Fouras au profit d'une association.

Pour cette seconde émission de l'été, Olivier Minne accueille sur le Fort : Sylvie Tellier, Bruno Guillon, Amandine Petit, Tibo Inshape, Juju Fitcats, Cécile Grès. L'équipe jouera au profit de l'association Les bonnes fées.

Les Bonnes Fées est une association d’intérêt général à but non lucratif, a principalement pour but d’intervenir auprès du grand public pour améliorer leurs conditions de vie. Elle vient en aide aux personnes les plus démunies, atteintes de maladies et/ou isolées.

Pour plus d'informations : https://www.lesbonnesfees.fr