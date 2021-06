Samedi 26 juin dès 21:05, France 2 proposait le second de l'été de “Fort Boyard” dans lequel les candidats jouaient pour pour l'association Les Bonnes Fées.

Cette seconde de la saison était composée de Sylvie Tellier, Bruno Guillon, Amandine Petit, Tibo Inshape, Juju Fitcats, Cécile Grès.

Les Bonnes Fées est une association d’intérêt général à but non lucratif, a principalement pour but d’intervenir auprès du grand public pour améliorer leurs conditions de vie. Elle vient en aide aux personnes les plus démunies, atteintes de maladies et/ou isolées.

Pour en savoir plus Site internet : Site internet : https://www.lesbonnesfees.fr

7 clés ont été recupérées par l'équipe dans les différentes cellules dont deux à la Cage. La dernière clé a été récupérées face à Blanche lors du Jugement faisant une prisonnière : Cécile Grès.



2 indices ont été remportés lors des aventures : Abeille et Mère.



1 défi a été remporté face aux Maîtres du Père Fouras ! L'équipe a donc récupéré 15 secondes de temps supplémentaire dans la salle du trésor soit 2 minutes 45 secondes pour récupérer les précieux Boyards du Père Fouras.

Grâce à leurs 2 indices et au sacrifice de Bruno Guillon qui a rélévé un 3ème indice : Beauté, l'équipe a très rapidement trouvé le mot code : Reine. Ils ont ainsi pu récolter la somme de 15 384 euros pour Les Bonnes Fées.