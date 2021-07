“Fort Boyard” : Olivier Minne reçoit l'équipe de Philippe Etchebest samedi 10 juillet sur France 2

Samedi 10 juillet à 21:05, Olivier Minne vous donne rendez-vous sur France 2 pour le quatrième numéro de l'été de “Fort Boyard” dans lequel une équipe va tenter de mettre la main sur le trésor du Père Fouras au profit d'une association.

Pour cette quatrième émission de l'été, Olivier Minne accueille sur le Fort : Philippe Etchebest, Keen'v, Caroline Margeridon, Jean Tezenas Du Moncel, Jérôme Le Banner, Elodie Gossuin. L'équipe jouera pour l'association : Pompiers solidaires.

Pompiers Solidaires est une organisation humanitaire qui a pour vocation d'agir aussi bien au niveau local qu'à l'international afin de préparer les populations aux risques et aux crises, dans une logique de long terme et dans le respect des aspects culturels, sociaux et politiques du lieu de son action. Ses actions locales visent a` faire du citoyen un acteur majeur de la sécurité civile et à mieux se préparer à la crise et à sa gestion.

Site internet : https://www.pompiers-solidaires.org/

Olivier Minne et Willy Rovelli poursuivront la soirée avec les candidats dans “Fort Boyard, toujours plus fort”. Ils reviendront ensemble, sur les moments marquants de leur aventure.

Lors de nouvelles épreuves, les candidats tenteront également d'augmenter les gains pour leur association.