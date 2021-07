“Fort Boyard” samedi 24 juillet sur France 2 : Olivier Minne reçoit l'équipe P-WAC

Samedi 24 juillet à 21:05, Olivier Minne vous donne rendez-vous sur France 2 pour le sixième numéro de l'été de “Fort Boyard” dans lequel une nouvelle équipe va tenter de mettre la main sur le trésor du Père Fouras au profit d'une association.

Pour cette inquième émission de l'été, Olivier Minne accueille sur le Fort : Maurice Barthelemy, Julien Arruti, April Benayoum, Stéphane Henon, François Lea, Monsieur Poulpe. L'équipe jouera pour l'association : P-WAC.

P-WAC étudie et souhaite comprendre les interactions entre la faune sauvage et l’homme afin d’arriver à une meilleure protection des primates menacés d’extinction. Par ses actions de recherches scientifiques, d’éducation et de conservations in-situ, P-WAC participe aux efforts mondiaux de préservation du chimpanzé.

Site internet : https://p-wac.org/

Olivier Minne et Willy Rovelli poursuivront la soirée avec les candidats dans “Fort Boyard, toujours plus fort”. Ils reviendront ensemble, sur les moments marquants de leur aventure.

Lors de nouvelles épreuves, les candidats tenteront également d'augmenter les gains pour leur association.