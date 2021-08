“Fort Boyard” : dernière de la saison, samedi 28 août sur France 2

Samedi 28 août à 21:05, Olivier Minne vous donne rendez-vous sur France 2 pour le 11ème et dernier numéro de l'été de “Fort Boyard” dans lequel une nouvelle équipe va tenter de mettre la main sur le trésor du Père Fouras au profit d'une association.

Pour cette 11ème émission de l'été, Olivier Minne accueille sur le Fort : Baptiste Giabiconi, Nathalie Simon, Eglantine Emeye, Malika Menard, Brahim Zaibat et Franky Zapata.

L'équipe jouera pour l'association Cerhom.

L’association Cerhom intervient auprès des patients et de leurs proches pour leur apporter toute leur aide dans la lutte contre les cancers masculins. Personnel soignant et anciens malades proposent une écoute téléphonique aux patients, leurs conjoints et entourage.

Site internet : http://cerhom.fr/

Olivier Minne et Willy Rovelli poursuivront la soirée avec les candidats dans “Fort Boyard, toujours plus fort”. Ils reviendront ensemble, sur les moments marquants de leur aventure.

Lors de nouvelles épreuves, les candidats tenteront également d'augmenter les gains pour leur association.