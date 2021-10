“La cuisine de Willy” de retour sur Okoo pour une saison 2 inédite avec Willy Rovelli

L’ancien chef incompris de “Fort Boyard” est de retour le 22 octobre sur Okoo pour la saison 2 inédite de “La cuisine de Willy”.

Cette année, le Père Fouras a décidé de le mettre en prison, jaloux de l’ombre que lui faisait la cuisine de Willy, mais même en prison Willy continue à cuisiner ses plus grandes spécialités venues du monde entier pour un public très exigeant les enfants !

Une nouvelle saison, de nouveaux plats et un nouveau décor la recette gagnante de La cuisine de Willy.

De jeunes candidats s’emparent à nouveau des coursives de Fort Boyard. Ils ont entre 10 et 14 ans, ils sont frères et soeurs, meilleurs amis ou amoureux et comptent bien se mesurer à la cuisine du chef de Fort Boyard, Willy Rovelli !

Ces duos de candidats, solidaires et unis, doivent manger un maximum du plat proposé par le chef Willy Rovelli pour espérer gagner un cadeau unique et inestimable : un Boyard et sortir de prison.

Chaque émission permet de découvrir les traditions et coutumes culinaires du monde entier.

Chaque plat est présenté par Willy qui donne son pays d’origine (indiqué sur une carte), les traditions et les coutumes du pays autour de ce plat…

Les enfants auront la chance de goûter à de délicieux mets préparés par Willy :

Lait de jument fermenté – Mongolie

Les tripoux – France

Le concombre de Mer – Chine

La salade de mer en gelée – Angleterre

Le plateau des pires fromages – France

Le haggis – Ecosse….

Rendez-vous à partir du vendredi 22 octobre sur l’application Okoo pour déguster sans modération et avec envie la Cuisine de Willy.