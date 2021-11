Cyril Gossbo débarque sur Okoo avec « Slaïme » et en met plein la tête aux jeunes téléspectateurs !

Cyril Gossbo, l’animateur le plus mégalo de “Fort Boyard”, est sur Okoo et compte bien creuser les méninges des duos d’enfants dans son jeu « Slaïme ».

Bienvenue dans « Slaïme » le jeu télé dans lequel si tu n’as rien dans la tête tu t’en prends plein la tête !

Ils ont entre 10 et 14 ans, ils sont frères et sœurs, meilleurs amis, cousins ou amoureux et comptent bien se mesurer aux questions et casses têtes qui font appel au bon sens.

Les enfants seront ils plus logiques que les adultes ? Parviendront ils à éviter les pièges tendus par Cyril Gossbo ?

Les candidats devront trouver la bonne réponse pour gagner le trophée et un Boyard mais surtout éviter de terminer avec du « Slaïme » plein la tête !

Okoo, l'offre jeunesse de France Télévision, est disponible en ligne sur internet (https://www.france.tv/enfants/) ainsi que sur les box des opérateurs internet.