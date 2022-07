“Fort Boyard” samedi 23 juillet : voici la 4ème équipe reçue par Olivier Minne sur France 2

Samedi 23 juillet à 21:10, Olivier Minne vous proposera de suivre sur France 2 le quatrième numéro de l'été de “Fort Boyard” dans lequel une nouvelle équipe va tenter de mettre la main sur le trésor du Père Fouras au profit d'une association.

“Fort Boyard” reste le lieu mythique où le Père Fouras règne en maître sur son trésor. Pour cette 33ème saison, le Père Fouras compte bien compliquer la tâche à ces candidats-célébrités avec le retour de redoutables épreuves cultes mais également à l’aide d’armes secrètes : les 9 atouts, avec lesquels il compte bien reprendre le pouvoir...

Pour cette quatrième émission de l'été, Olivier Minne accueille sur “Fort Boyard” : Diane Leyre, Maëva Coucke, Thomas Thouroude, Cléopatre Darleux, Le Studio Danielle et Arthur Lombard.

Ils joueront pour l'Association Les Bonnes Fées.



Les Bonnes Fées, une association d’intérêt général à but non lucratif, a principalement pour but d’intervenir auprès du grand public pour améliorer leurs conditions de vie. Elle vient en aide aux personnes les plus démunies, atteintes de maladies et/ou isolées. Au-delà d’une collecte de fonds, l’association a pour but de sensibiliser le grand public à l’entraide, en adoptant un mode de vie axé sur la générosité, le respect et l’écoute des autres.

Pour en savoir plus : https://www.lesbonnesfees.fr/

À 23:25 la soirée se poursuivra avec Olivier Minne et Willy Rovelli dans “Fort Boyard, toujours plus fort”.

Ils reviendront, ensemble, sur les moments marquants de leur aventure et nous permettront de découvrir les coulisses de ce jeu mythique.

Grâce à 3 épreuves inédites, les candidats tenteront également d'augmenter les gains pour leur association.

Cette émission inédite sera aussi l’occasion de redécouvrir les images cultes qui ont fait le succès de l’émission depuis 1990 !