“Fort Boyard” samedi 27 août : voici la 9ème et dernière équipe reçue par Olivier Minne sur France 2

Samedi 27 août à 21:10, Olivier Minne vous proposera de suivre sur France 2 le neuvième et dernier numéro de l'été de “Fort Boyard” dans lequel une nouvelle équipe va tenter de mettre la main sur le trésor du Père Fouras au profit d'une association.

“Fort Boyard” reste le lieu mythique où le Père Fouras règne en maître sur son trésor. Pour cette 33ème saison, le Père Fouras compte bien compliquer la tâche à ces candidats-célébrités avec le retour de redoutables épreuves cultes mais également à l’aide d’armes secrètes : les 9 atouts, avec lesquels il compte bien reprendre le pouvoir...

Pour cette neuvième et dernière émission de l'été, Olivier Minne accueille sur “Fort Boyard” : Fred Bousquet , Julien Febreau, Alexia Laroche-Joubert, Hugo Manos, Candice Pascal, Guillaume Pley.

Cette semaine, le Père Fouras va jouer l'atout « Le Guerrier Mystère ».

Les candidats joueront pour l'Association Graines de joie.

Graines de Joie est une Association humanitaire qui a pour objectif d’apporter aide et assistance à l’enfance en difficulté. Ses actions s’inscrivent dans des projets qui participent à l’amélioration de la qualité de vie des enfants au quotidien et au développement de l’accès à l’éducation. Elle intervient en Roumanie, au Burkina Faso, au Brésil en Inde et en France, à Marseille.

Pour en savoir plus : https://www.grainesdejoie.eu/

À 23:25 la soirée se poursuivra avec Olivier Minne qui vous proposera de voir ou de revoir les meilleurs moments de la saison.

Vous avez été nombreux à suivre cette nouvelle saison et à l’occasion de cette dernière soirée, revivez les meilleurs moments de la saison commentés par Olivier et les personnages du Fort.

Ils évoqueront les moments marquants au travers des nouvelles épreuves, des personnages mythiques du fort et des différentes équipes qui se sont succédées durant tout l’été.