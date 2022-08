“Fort Boyard” : l'équipe de Frédérick Bousquet a remporté 11 605€ samedi soir sur France 2

Samedi 27 août dès 21:05, France 2 proposait le neuvième et dernier numéro de l'été de “Fort Boyard” dans lequel les candidats jouaient pour l'Association Graines de joie.

Cette 9ème émission de la 33ème saison de “Fort Boyard” était composée de Frédérick Bousquet, Julien Febreau, Hugo Manos, Candice Pascal, Guillaume Pley et Alexia Laroche-Joubert, la productrice du jeu qui est venue remplacer un candidat qui s'est désisté.

Pour cette émission, le Père Fouras a joué l'atout « Le guerrier mystère ».

4 clés seulement ont été récupérées par l'équipe dans les différentes cellules. Les trois dernières clés ont été récupérées face à Blanche et Rouge faisant un prisonnier : Hugo Manos.

Lors des aventures, deux indices ont été récupérés : Annonce et Serre.

Lors de sa libération de prison, Hugo Manos a perdu 7 secondes dans la cantine carcérale de Willy Rovelli lors de sa dégustation de langues de canard.

Aucun défi n'a été remporté dans la salle du conseil face aux Maîtres du Père Fouras. L'équipe a donc conservé les 2 minutes et 23 secondes dans la salle du trésor pour récupérer les précieux Boyards du Père Fouras.

Avec deux indices, l'équipe a fait un sacrifice pour obtenir : Boule de neige. Ils ont très rapidement trouvé le mot-code : Effet.

Malgré le peu de temps dans la salle du Trésor, l'équipe a quand même récolté la très belle somme de 10 105€.

A cette somme s'ajoute 1 500€ supplémentaires pour la découverte de l'identité du « Le guerrier mystère » : Ladji Doucouré. La somme finale remportée par l'équipe s'élève à 11 605€.

Rendez-vous à l'été 2023 pour de nouvelles aventures toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus Fort !