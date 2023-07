"Fort Boyard" samedi 22 juillet 2023 : voici l'équipe reçue par Olivier Minne sur France 2 - Vidéo

Samedi 22 juillet 2023 à 21:10, Olivier Minne vous proposera de suivre sur France 2 le quatrième numéro de l'été de “Fort Boyard” dans lequel une nouvelle équipe va tenter de mettre la main sur le trésor du Père Fouras au profit d'une association.

Fort Boyard reste le lieu mythique où le Père Fouras règne en maître sur son trésor.

Cette année encore, de nombreuses équipes tentent de le lui dérober pour venir en aide à de nobles causes, sous le regard bienveillant d'Olivier Minne, aux commandes de l'émission.

Cette semaine, Olivier Minne reçoit : PEF (Pierre-François Martin-Laval), Nicole Ferroni, Matthieu Pillard, Caroline Margeridon, Karima Charni, Roman Doduik, Indira Ampiot et Damien Thévenot.

Pour cette émission, le Père Fouras va jouer l'atout "L'affrontement".

Les candidats joueront pour deux associations : La Maison des Femmes, soutenue par Nicole Ferroni, et L'école de Sauvetage côtier méditerranéenne - MC Swim Challenge 2023, soutenue par PEF.

La Maison des Femmes est d'être un lieu d’accueil, d’écoute et de prise en charge pour toutes les femmes vulnérables ou victimes de violences. Elle favorise l’accès aux dispositifs sociaux et l’accès au droit.

Pour en savoir plus : https://www.lamaisondesfemmes.fr

Le MC Swim Challenge est une course caritative de nage en mer, au sein du Parc national des calanques de Marseille. Elle se compose de trois défis indissociables : un défi sportif, un défi environnemental et un défi caritatif. L'ensemble des dons et des bénéfices de l’événement sont reversés au profit des enfants atteints d'un cancer.

Pour en savoir plus : http://www.sauvetage.eu

En seconde partie de soirée, Willy Rovelli poursuit la soirée avec l'équipe dans "Fort Boyard, toujours plus fort".

L'occasion de revenir ensemble sur les moments marquants de leur aventure.

Grâce à trois épreuves inédites, les participants tenteront également d'augmenter les gains au profit de l'association pour laquelle ils jouent.

L'émission sera aussi l’occasion de redécouvrir les images cultes qui ont fait le succès de l’émission depuis 1990 ! Les téléspectateurs découvriront également les coulisses de ce jeu mythique !