"Fort Boyard" jeudi 17 août 2023 : voici l'équipe reçue par Olivier Minne sur France 2 - Vidéo

Exceptionnellement, en raison des Mondiaux d'athlétisme, France 2 diffusera jeudi 17 août à 21:10 le huitième et avant-dernier numéro de l'été de “Fort Boyard” dans lequel une nouvelle équipe va tenter de mettre la main sur le trésor du Père Fouras au profit d'une association.

Fort Boyard reste le lieu mythique où le Père Fouras règne en maître sur son trésor.

Cette année encore, de nombreuses équipes tentent de le lui dérober pour venir en aide à de nobles causes, sous le regard bienveillant d'Olivier Minne, aux commandes de l'émission.

Cette semaine, Olivier Minne reçoit : Sylvie Tellier, Théo Curin, Amandine Petit, Marie-Ange Nardi, Cédric Doumbé et Yanis Marshall.

Pour cette émission, le Père Fouras va jouer l'atout "Les dilemnes du Père Fouras".

Les candidats joueront pour l'association Les Bonnes Fées.

Les Bonnes Fées, une association d’intérêt général à but non lucratif, intervient principalement auprès du grand public pour améliorer leurs conditions de vie. Elle vient en aide aux personnes les plus démunies, atteintes de maladies et/ou isolées. Au-delà d’une collecte de fonds, l’association sensibilise le grand public à l’entraide, en adoptant un mode de vie axé sur la générosité, le respect et l’écoute des autres.

Pour en savoir plus : https://www.lesbonnesfees.fr/

En seconde partie de soirée, Willy Rovelli poursuit la soirée avec l'équipe dans "Fort Boyard, toujours plus fort".

L'occasion de revenir ensemble sur les moments marquants de leur aventure.

Grâce à trois épreuves inédites, les participants tenteront également d'augmenter les gains au profit de l'association pour laquelle ils jouent.

L'émission sera aussi l’occasion de redécouvrir les images cultes qui ont fait le succès de l’émission depuis 1990 ! Les téléspectateurs découvriront également les coulisses de ce jeu mythique !