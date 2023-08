"Fort Boyard" samedi 2 septembre 2023 : voici l'équipe reçue par Olivier Minne sur France 2 - Vidéo

Samedi 2 septembre 2023 à 21:10, France 2 diffusera le 9ème et dernier numéro de l'été de “Fort Boyard” dans lequel une nouvelle équipe va tenter de mettre la main sur le trésor du Père Fouras au profit d'une association.

Fort Boyard reste le lieu mythique où le Père Fouras règne en maître sur son trésor.

Cette année encore, de nombreuses équipes tentent de le lui dérober pour venir en aide à de nobles causes, sous le regard bienveillant d'Olivier Minne, aux commandes de l'émission.

Cette semaine, pour la dernière de la saison, Olivier Minne reçoit : Laëtitia Millot, Isabelle Morini-Bosc, Nicolas Waldorf, Magali Ripoll, Amaury Vassili et Thomas Ramos.

Pour cette émission, le Père Fouras va jouer l'atout "La roue de la fortune".

Les candidats joueront pour l'association EndoFrance.

EndoFrance, association créée en 2001 et agréé par le Ministère de la santé, a pour mission de soutenir les personnes atteintes d'endométriose et leur entourage. Elle informe le public sur cette maladie, agit avec les pouvoirs publics et les professionnels de santé pour réduire le délai de diagnostic et faciliter le parcours de soins des malades. 120 bénévoles animent l’association. En 2022 plus de 600 événements ont été organisés partout en France. L'association soutient la recherche médicale sur le sujet et a déjà versé en partie grâce à sa marraine plus de 300 000 € à divers projets de recherche.

Pour en savoir plus : https://www.endofrance.org

Pas de "Fort Boyard, toujours plus fort" en seconde partie de soirée mais une compilation des meilleurs moments de cette 34ème saison.

Cette saison encore, le Père Fouras aura donné du fil à retordre aux participants ! Pour cette dernière soirée, revivez les meilleurs moments de la saison, commentés par Olivier Minne et les personnages du Fort.

L’occasion de se remémorer les moments marquants au travers des nouvelles épreuves, des personnages mythiques du fort et des différentes équipes qui se sont succédé tout l’été.